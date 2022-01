Kurator Nowak nazwała szczepionki "eksperymentem". Teraz się tłumaczy

O kwestię obowiązkowych szczepień nauczycieli Barbara Nowak została zapytana podczas rozmowy z Radiem ZET. - Absolutnie nie zgadzam się z pomysłem, by kogokolwiek do czegokolwiek przymuszać. Zwłaszcza, jeśli mówimy o szczepionkach, których konsekwencje, konsekwencje tego eksperymentu, nie są do końca stwierdzone - powiedziała małopolska kurator.