Nie tylko Niedzielski. Również Czarnek potępia wypowiedź kurator Nowak

- Z mojego punktu widzenia - nie, absolutnie nie. Dlatego, że uważam, iż człowiek dorosły, wolny, musi sam odpowiedzialnie wybierać i nie wolno go do tego zmuszać. Konsekwencje eksperymentu nie są sprawdzone Absolutnie nie zgadzam się z pomysłem na to, żeby kogokolwiek do czegokolwiek przymuszać. To jest wolna decyzja każdego wolnego człowieka - tak powinno być - oceniła kurator.