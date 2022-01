Czarnek zaskoczony. "Dzieciom groziło ogromne niebezpieczeństwo"

Według Czarnka, ta część opozycji, która najgłośniej mówi o tolerancji, jednocześnie nie toleruje "przedstawicieli świata konserwatywnego". - Tak jak pod hasłem "antydyskryminacja", jest dyskryminująca w stosunku do chrześcijan w Polsce. To są stałe praktyki. Słowa nic nie znaczą. One są kłamliwie używane - stwierdził minister.