Opuszczony prezydent. W Pałacu hula wiatr

Teraz w Pałacu za politykę międzynarodową odpowiada minister Jakub Kumoch. Szczerski był promotorem jego doktoratu, ale to Andrzej Duda sprowadził go do siebie. – Był sprawnym ambasadorem w Szwajcarii, a potem krótko w Turcji. Robi robotę, bo Szczerski to przede wszystkim chodził i narzekał, że nikt nie docenia jego geniuszu, a to jemu brakowało klarownych koncepcji – opowiada osoba z otoczenia prezydenta. To Kumoch wymyślił, by w grudniu na Wirtualnym Szczycie dla Demokracji, zorganizowanym przez prezydenta USA Joe Bidena, obok Dudy usiadła Swiatłana Cichanouska. – Jako jedyny wystąpił w duecie, i to tak symbolicznym, co zostało zauważone na świecie. Kumoch umie robić w dyplomacji, mniej w polityce. Problem w tym, że Duda nie ma wielkich talentów w tym zakresie, a poza tym PiS zdewaluował Polskę na arenie międzynarodowej, więc świat wciąż nie będzie chciał rozmawiać z podległym Kaczyńskiemu prezydentem – ocenia nasz rozmówca.