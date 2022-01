Andrzej Duda zakażony koronawirusem

Koronawirus w Polsce

Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, we wtorek wykonano ponad 112,9 tys. testów na obecność SARS-CoV-2, w tym ponad 51 tys. testów antygenowych. Dały one wynik pozytywny w przypadku 17 196 osób. Ponadto podano, że w wyniku zakażenia COVID-19 we wtorek zmarły 632 osoby.