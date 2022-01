Nazwał prezydenta "debilem". Taką mowę końcową wygłosił Jakub Żulczyk

- Przyznać trzeba, że prezydent, jak inni politycy i osoby publiczne, narażony jest na ostrzejszą krytyką. Nie oznacza to, że ona może się odbywać w każdej formie - mówił prokurator Michał Marcinkowski. - Jakub Żulczyk nie został oskarżony za to, że obraził prezydenta, ale za to, że zrobił to w takiej znieważającej formie. - W tej sprawie oskarżony Żulczyk użył obraźliwego sformułowania, które nie dotyczyło kompetencji prezydenta, ale jego osoby - dodał. Prokurator odniósł się do opinii biegłego. Jego zdaniem tekst Żulczyka nie jest felietonem, ale zwykłym internetowym wpisem. Jak dodał, nazywanie kogoś debilem nie można nazwać satyrą.