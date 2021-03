Zbigniew Ziobro zabrał głos ws. oskarżenia Żulczyka o zniewagę prezydenta

Zbigniew Ziobro odniósł się do oskarżenia ws. Jakuba Żulczyka. Pisarz w mediach społecznościowych nazwał Andrzeja Dudę debilem. Ma odpowiedzieć za znieważenie prezydenta. "Proszę nie mieć pretensji do prokuratora, którego wiążą przepisy" - przekazał Ziobro. Dodał również, że żaden rząd nie zdecydował się do tej pory na zmianę prawa dotyczącego zniewagi głowy państwa.

Zbigniew Ziobro zabrał głos ws. oskarżenia Jakuba Żulczyka Źródło: PAP , Fot: Mateusz Marek