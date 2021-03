Jakub Żulczyk zostanie skazany? Były premier ocenia

Zdaniem byłego prokuratora generalnego Włodzimierza Cimoszewicza, skazanie pisarza będzie niezwykle trudne. - Teoretycznie są do tego podstawy prawne, ale warto sobie uzmysłowić, że tego typu oskarżenia są coraz bardziej absurdalne w dzisiejszym świecie - mówił europoseł w "Faktach po Faktach" na antenie TVN24. - Bardzo ciężko będzie udowodnić Żulczykowi, że zamierzał znieważyć prezydenta Andrzeja Dudę - dodał.

Cimoszewicz stwierdził również, że sprawa ma już wymiar międzynarodowy, co nie służy polskiej racji stanu. - Cały świat się już o tym dowiedział. Także ludzie na całym świecie dowiedzieli się, że jakiś pisarz nazwał polskiego prezydenta "moron”, czyli baran po polsku - powiedział były premier.

Autor takich powieści, jak: "Ślepnąc od świateł", "Radio Armageddon" i "Czerne Słońce" Jakub Żulczyk został oskarżony o znieważenie prezydenta Andrzeja Dudy. Powodem miał być komentarz pisarza, który z wykształcenia jest amerykanistą, do zachowania Dudy po wyborach prezydenckich w USA. Żulczyk nazwał wówczas Andrzeja Dudę "debilem".

Europoseł skomentował również kolejne doniesienia medialne na temat Daniela Obajtka. - Dla mnie po tej pierwszej publikacji "Gazety Wyborczej" oczywistym było, że mamy do czynienia z chamskim prostakiem, ale po drugie tyle jest tych informacji, tak dużo nagromadziło się niejasności, że to wyjaśnianie, że to są jakieś przypadki jest zupełnie nieprawdopodobne - powiedział Cimoszewicz.