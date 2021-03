Najnowszy sondaż dla WP. Zamieszanie wokół Obajtka. Spytaliśmy Polaków o ocenę

W najnowszym sondażu United Survey na zlecenie Wirtualnej Polski zapytaliśmy Polaków o to, co powinno stać się z prezesem PKN Orlen Danielem Obajtkiem w świetle narastających wokół niego kontrowersji. Zdaniem 25,1 proc. ankietowanych szef największego polskiego koncernu naftowego powinien pozostać na stanowisku. Przeciwnego zdania jest 26,2 proc. badanych. W ocenie 22 proc. respondentów Obajtek powinien zostać zawieszony do czasu wyjaśnienia medialnych doniesień. 26,6 proc. uczestników sondażu w ogóle nie interesuje się tą sprawą.