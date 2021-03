Kaleta o oskarżeniu Żulczyka: debata wokół tej sprawy jest sztucznie nadmuchana

Jak poinformowała w poniedziałek warszawska prokuratura, do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko Jakubowi Żulczykowi . Autor m.in. "Wzgórza psów" ma odpowiedzieć za znieważenie Prezydenta RP. Chodzi o listopadowy wpis w mediach społecznościowych dotyczący amerykańskich wyborów prezydenckich. Pisarz krytycznie odniósł do gratulacji składanych przez głowę państwa. "Joe Biden jest 46. prezydentem USA. Andrzej Duda jest debilem" - skwitował wówczas swoją wypowiedź Żulczyk.

Komentarz z resortu

Do całej sprawy odniósł się we wtorek Sebastian Kaleta. Sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości ocenił, że "wulgaryzmy czy wyzwiska stały się wręcz normalnością, w szczególności jeśli chodzi o zwolenników opozycji i w tej sprawie ja zaczynam swoją refleksję od tego stanu rzeczy".

- Robienie atmosfery wręcz katastrofalnej odpowiedzialności tego pisarza za słowa, których jako osoba, którą czyta wiele osób, nie powinien wypowiadać, ponieważ daje przykład jak uczestniczy w debacie publicznej, jest w mojej opinii nadmuchane sztucznie po to, by wykreować kolejną sprawę pt. że ktoś odpowiada prawnie za coś, za co nie powinien odpowiadać - powiedział Kaleta.