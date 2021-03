Jakub Żulczyk nazwał Andrzeja Dudę "debilem". Terlecki o możliwym wyroku sądu

- Jest to sprawa trudna, bo z jednej strony wszyscy jesteśmy za tym, żeby bronić wolności słowa, wypowiedzi. Z drugiej obraza głowy państwa powinna być w jakiś sposób może nie tyle karana, co powinniśmy działać tak, żeby nie miało to miejsca - powiedział w radiowej Trójce Ryszard Terlecki z PiS.

Jakub Żulczyk znieważył Andrzeja Dudę? Pisarz się tłumaczy: "Będzie dobrze"

W poniedziałek artysta odniósł się do skierowanego przeciwko niemu do sądu aktu oskarżenia. "Nie zamierzam zachowywać się jak warszawska prokuratura i ustosunkowywać się teraz do tego, czy zarzuty są słuszne, czy nie. To sprawa między mną a moim adwokatem. O tym, czy przyznaję się do winy, czy nie, dowie się najpierw sąd, a dopiero potem media, i te zwykłe, i te społecznościowe. Druga śmieszna sprawa - jestem, podejrzewam, pierwszym od bardzo dawna pisarzem w tym kraju, który stanie przed sądem za to, co napisał (…). Będzie dobrze" - zakończył pisarz.