Więzienie dla Żulczyka za znieważenie prezydenta? PiS wycofuje się z ważnej obietnicy

Sprawa Jakuba Żulczyka. Polityk PiS: "Tu chodzi o godność państwa polskiego"

Jakub Żulczyk obraża Andrzeja Dudę. Wiceminister sprawiedliwości: "co miał zrobić prokurator?"

"Ministerstwo podkreśla, że wolna, niezależna i swobodna debata to jedna z najważniejszych gwarancji praw i wolności obywatelskich.Zagadnienie to włączono do prac nad nowelizacją Kodeksu karnego" - pisał oficjalnie resort Zbigniewa Ziobry.

- Jak miał zachować się prokurator, kiedy wpłynęło do niego takie zawiadomienie? Prokurator po prostu skierował sprawę do sądu. Przecież nikt pana Żulczyka nie zatrzymał, nie spisał. A fakt, że ktoś jest znany, nie zwalnia z odpowiedzialności - dodaje w rozmowie z WP wiceminister sprawiedliwości.

Za tym, żeby przepis o karaniu za znieważenie prezydenta został utrzymany, jest poseł Porozumienia i klubu PiS Kamil Bortniczuk. - Kiedyś miałem inne zdanie na ten temat, ale rozwinęły się narzędzia służące do tego, żeby ludzi szaklować, oskarżać, obrażać, grozić. Taki przepis powinien w polskich przepisach pozostać, pytanie, jak powinien być stosowany w praktyce. Ale to pytanie do organów ścigania i sądu, który rozstrzygnie, czy ta sprawa zasługuje na to, żeby karać autora takich słów czy nie - mówi Wirtualnej Polsce polityk.