Gorąco w Sejmie. Morawiecki i Kaczyński wywołani do tablicy

Morawiecki podkreślił, że ceny towarów spadną tylko wtedy, jeśli z rządem współpracować będą w tej sprawie przedsiębiorcy. - Apeluję do wszystkich przedsiębiorców, którzy handlują towarami żywnościowymi, o odpowiednie obniżenie cen produktów (...). To jest bardzo ważne. To nie jest dzisiaj zarobek przedsiębiorców, to jest część, która trafia do budżetu państwa polskiego - wskazał.