Żona ministra o Czarnku: nie ma pojęcia, co się dzieje w oświacie

Na miejscu Marianna Schreiber i Marta Lempart

Wśród demonstrantów była również Marta Lempart. - Minister Czanrek wymyślił sobie że odbierze wszystkim rodzicom w Polsce prawo nie tylko do tego, by decydowali o czym będą uczyć się ich dzieci ale też jak będą kształtowane - powiedziała w rozmowie z WP. Podkreśliła, że być może wszystkie zmiany na lepsze będą możliwe dopiero po wybuchu społecznej frustracji. - Może tak po prostu jest, ze to żeby to było dobrze musi przejść przez całą tą ścieżkę bezradności i frustracji - stwierdziła.