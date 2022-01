Pierwsze ofiary Polskiego Ładu. Nauczyciele pokazują cięcia w pensjach. "Rząd nie dał czasu na zapoznanie się z ustawą"

- Ta sprawa dotyczyć będzie nie tylko nauczycieli. Nam wynagrodzenie wysyłane jest pierwszego roboczego dnia miesiąca, więc jako pierwsi doświadczyliśmy problemów z Polskim Ładem. Kolejne tygodnie będą pokazywały narastający poziom frustracji pracowników otrzymujących późniejsze wynagrodzenia. To nie jest wina samych nauczycieli - nawet osoby zawodowo zajmujące się rozliczaniem podatków mają problemy z Polskim Ładem i połapaniem się w jego regulacjach - mówi w rozmowie z WP Sławomir Broniarz. - Edukacja zdalna spowodowała, że wielu nauczycieli nie miało dostępu do szkoły i księgowości, co utrudniło im zorientowanie się w sytuacji finansowej. Głosy oburzenia płyną do nas z całej Polski - dodaje prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.