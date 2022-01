Polski Ład budzi obawy. Ludzie chcą iść do sądu

Sztandarowy program obozu Prawa i Sprawiedliwości zakłada zmiany w systemie podatkowym. To właśnie one są źródłem niepokoju ze strony części seniorów z wyższymi świadczeniami. Zapowiadają, że jeśli ZUS obniży im emerytury, to reformę podatkową zaskarżą do Trybunału Konstytucyjnego.