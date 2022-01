Suski o podwyżkach. Riposta ws. Donalda Tuska

Marek Suski stwierdził, że "ceny gazu na świecie szaleją". - Zwykli ludzie nie odczują tych podwyżek - przekonywał polityk PiS. Odnosząc się do dyskusji o skali podwyżek dla lokatorów mieszkań komunalnych, Suski stwierdził, że "niektórzy samorządowcy sabotują" prawo i doprowadzają do podwyżek wyższych niż wynika to z regulacji PGNiG.