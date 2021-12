"Premier polskiej biedy". Morawiecki odpowiada na film Tuska

Premier przygotował listy

Morawiecki, zwracając się do byłego premiera, powiedział też o przygotowanych przez siebie listach, które we własnym imieniu Tusk może przekazać do wskazanych adresatów. - Pan, jako przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej, w każdej chwili mógłby zacząć zabiegać o to, by pana koledzy z Brukseli zreformowali wreszcie handel emisjami CO2, a Angela Merkel z pańskiej partii, zamiast dążyć do realizacji niemiecko-rosyjskiego porozumienia w sprawie Nord Stream 2, żeby raczej próbowała go zatrzymać. I wreszcie, żeby pana kolega z partyjnego podwórka, prezydent Trzaskowski, nie popełniał błędów i nie obciążał mieszkańców błędnie wystawiony mi rachunkami. Listy są gotowe. Wystarczy podpisać - powiedział Morawiecki.