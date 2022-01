"Wielki nieobecny" przemówił w Sejmie. Dworczyk zarzucił Budce cynizm

Zaczęło się od wniosku formalnego, który chciał złożyć Budka. Poseł Platformy Obywatelskiej zwrócił się do marszałek Sejmu Elżbiety Witek, by ta ogłosiła przerwę w obradach do godz. 12. Jak przekonywał, miałby to być czas dla premiera na uchylenie "skandalicznego rozporządzenia, które obowiązuje od 1 stycznia".