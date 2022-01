Morawiecki zniósł limit dodatków w KPRM. Urzędnicy premiera zarobią więcej

Centrum Informacyjne Rządu tłumaczy z kolei, że "co do zasady" nadal będzie obowiązywał limit dodatku na poziomie 40 proc. "Zwiększony dodatek będzie przyznawany wyjątkowo, tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach" - przekazano. CIR zaznacza jednocześnie, że na obecnym etapie "trudno oszacować, ilu pracowników będzie to dotyczyło".