Pogoda na weekend. Wielki powrót zimy

W drugiej połowie dnia pas opadów przesunie się na zachód i na południe. Mieszkańcy województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego i śląskiego powinni spodziewać się opadów mieszanych. Na Suwalszczyźnie, Warmii oraz Mazurach mogą pojawić się opady śniegu. Temperatura w samo południe wyniesie od -1 st. C na północnym wschodzie przez 2 st. C na południu po 5 st. C w centrum i na północnym zachodzie.