Nawet -15 stopni. Synoptycy nie mają dobrych wiadomości

Temperatura minimalna wyniesie od -7 stopni Celsjusza na południu kraju. Na pozostałym obszarze od -4 do -1 st. C. Tylko na Wybrzeżu 2 stopnie na plusie. W rejonach podgórskich Karpat -13 i -15 st. C. w Sudetach. Wiatr będzie słaby, zmienny z przewagą kierunków północnych.