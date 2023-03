Afera się rozkręca. Tego człowieka PiS nie powinien zaczepiać

Ledwo co ostygła klawiatura u prezesa Orlenu Daniel Obajtka, piszącego na Twitterze, że to Donald Tusk uzależniał Polskę od rosyjskich dostaw, a odezwał się Jacek Krawiec. To były szef koncernu paliwowego (w latach 2008-2015), czyli w czasach rządów Platformy Obywatelskiej. Przypomniał, że w 2016 roku , czyli już po rosyjskiej inwazji na Krym, to Wojciech Jasiński (ówczesny prezes Orlenu i były polityk PiS) podpisał kontakt z rosyjską firmą Rosnieft.