Tusk uderzył w Obajtka. PiS już rusza do obrony

- Mocne słowa na kogoś, kto sam, można powiedzieć, w cudzysłowie oczywiście, "przyjacielem Putina" i wypowiadał się, że nigdy nie stanie na czele krucjaty, która będzie podnosiła antyrosyjskie tony, bo z Rosją można i należy współpracować i to mówił w sytuacji, kiedy wiedzieliśmy już do czego Rosja jest zdolna w Gruzji i zobaczyliśmy, do czego Rosja była zdolna w Ukrainie: Krym, Donbas - wskazał. - To mówi człowiek, który szedł przez czas swoich rządów z Putinem ręka w rękę - zaznaczył Sobolewski.