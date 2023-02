Łukaszenka o rozejmie "bez warunków wstępnych" [RELACJA NA ŻYWO]

Poniedziałek to 369. dzień rosyjskiej inwazji. Kolejne propagandowe słowa Alaksandra Łukaszenki. Tym razem białoruski dyktator stwierdził, że "Ukraina nie ma innego wyjścia, jak zawrzeć teraz traktat pokojowy. Bez warunków wstępnych". - Musimy negocjować z ukraińskimi siłami zbrojnymi. Wołodia Zełenski to dobry człowiek, ale bardzo niedoświadczony… kiedy mu biją brawo. Ale wiesz, aplauz może być daleki od szczerości. Musi to zrozumieć. Pojechał więc na Zachód i wszyscy tam krzyczą "Hurra" i biją brawa. I przypominam mu Michaiła Siergiejewicza Gorbaczowa: podróżował na zachód, wszyscy go oklaskiwali i jak skończył? Tutaj będzie tak samo - bredził Łukaszenka. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.