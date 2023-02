Banaś wyjawia: Obajtek był w czwartek przesłuchiwany

- W czwartek prezes Obajtek zgłosił się do złożenia zeznań w związku z kontrolą, którą prowadzimy w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Przesłuchanie trwało prawie trzy godziny. Wszystko odbyło się w bardzo kulturalny sposób. Wyjaśniał, o co go pytali kontrolerzy. Mamy obszerny materiał dotyczący działań MAP - poinformował Banaś.