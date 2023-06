Pogoda na Boże Ciało 2023. Synoptycy wiedzą, jaki będzie długi weekend czerwcowy

Prognoza na Boże Ciało. 8 czerwca niemal upalny, ale z wyjątkami

Jak wskazują europejskie prognozy średnioterminowe, Boże Ciało w niemal całej Polsce ma być wyjątkowo ciepłe. Wyjątkiem będą regiony nadmorskie, gdzie temperatura maksymalna osiągnie 18 st. C oraz Podhale z temperaturą sięgającą 14 st. C. W pozostałych regionach w najcieplejszym momencie dnia wskazania termometrów mogą osiągnąć od 24 st. C na południu po 28, a nawet 29 st. C w centrum i na Dolnym Śląsku.