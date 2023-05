Długi weekend w czerwcu. Wkrótce kolejna okazja do dłuższego wypoczynku

Korzystnie wypadają również tegoroczne święta Bożego Narodzenia. 25 grudnia to poniedziałek, a kolejny dzień ustawowo wolny, czyli 26 grudnia to wtorek. Oznacza to, że ostatni długi weekend 2023 potrwa cztery dni. Jeszcze więcej wolnego uzyskają osoby, które zdecydują się wziąć trzy dni urlopu, od 27 do 29 grudnia. Wówczas można cieszyć się aż 10-dniowym odpoczynkiem od pracy.