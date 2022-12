Czy za 26 grudnia przysługuje dzień wolny?

Święta Bożego Narodzenia to jeden z najważniejszych momentów w roku i to nie tylko dla praktykujących chrześcijan. Zgodnie z tradycją jest to święto upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa. To stała uroczystość liturgiczna, która przypada na 25 grudnia. W kościele katolickim jest to święto nakazane, co ma wpływ na przepisy prawa pracy.