Przyszłość na cmentarzach. Handlarze nie chcą konkurować ze zniczomatem i zmieniają asortyment

To autorski pomysł Anity Wrony. Wpadła na niego w 2009. Założyła ona firmę Zniken i zaczęła zdobywać Polskę. - Wtedy to było nowością. Teraz już się wszyscy oswoili i nikogo nie dziwi automat na wkłady do zniczy. Ale to dla nas wyzwanie. Teraz też musimy iść z duchem postępu, w związku z tym uzupełniamy funkcje naszych urządzeń, żeby można było płacić kartą czy blikiem - tłumaczy szefowa Znikenu.