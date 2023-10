Pogoda długoterminowa. "Zapowiada się w kratkę". Na horyzoncie widać przymrozki

Pogoda długoterminowa na 10 dni. Nadchodzi babie lato

Z prognoz IMGW wynika, że początek pierwszego tygodnia października będzie ciepły, a w wielu regionach również słoneczny. We wtorek temperatura maksymalna w dzień wyniesie nawet 27 stopni Celsjusza - tak ciepło będzie na zachodzie i w centrum kraju. Mieszkańcy pozostałych regionów również poczują powiew lata - 3 października temperatura maksymalna na północy, południu i wschodzie kraju wyniesie od 23 do 25 st. C.