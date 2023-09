Pogoda długoterminowa. Kiedy pierwsze przymrozki? "Nieubłaganie zbliżamy się"

"Pomimo wysokiej, jak na wrzesień, temperatury powietrza, która w dzisiejszych prognozach modeli średnioterminowych będzie notowana do końca września, należy pamiętać, że nieubłaganie zbliżamy się jednak do dni z ujemną temperaturą powietrza. Większe prawdopodobieństwo wystąpienia minimalnej temperatury powietrza poniżej 0 st. C wystąpi wg dzisiejszej realizacji ECMWF EPS w 41 tygodniu roku" - interpretuje dane CMM-IMGW.