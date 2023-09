Pogoda długoterminowa. "W prognozach nieustannie króluje lato"

Pogoda na 10 dni. Niż przyniesie lekkie ochłodzenie

W środę 13 września do Polski od zachodu wkroczy niż, któremu będzie towarzyszyć strefa chłodnego frontu atmosferycznego. Ten spowoduje lokalny i gwałtowny spadek temperatury powietrza. Początkowo ochłodzenie odczują mieszkańcy Pomorza Zachodniego, Pomorza, Warmii i Mazur, Kujaw, Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej. Na wschodzie i południu wciąż natomiast będzie ciepło. Wraz z niżem do kraju wkroczy front opadowy - deszczu powinni spodziewać się mieszkańcy niemal wszystkich województw. We czwartek opady wystąpią na wschodzie, w centrum i na południu Polski. Wciąż jednak będzie chłodno.