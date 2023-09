Upalny weekend. Wiadomo, kiedy nagłe załamanie pogody

Także w niedzielę, poniedziałek i wtorek pogodę w Polsce będzie kształtował wyż, dzięki któremu będzie bardzo pogodnie, słonecznie i bez opadów. Temperatura maksymalna będzie oscylować od 26 st. C do 30 st. C na przeważającym obszarze; chłodniej, od 22 stopni do 25 stopni będzie nad morzem i na Podhalu.