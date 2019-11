Podkupywanie senatorów? Paweł Kowal: Nawet Ministerstwo Sprawiedliwości było w grze

Poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal przyznał, że PiS do końca próbowało przeciągnąć senatorów opozycji na swoją stronę. - Słyszałem, że wczoraj wieczorem większość PiS-owska podkupywała senatorów na najważniejsze stanowiska. Już nie Ministerstwo Sportu, ale nawet Ministerstwo Sprawiedliwości było w grze - ujawnił Kowal.



Polityk PO Paweł Kowal mówił w TOK FM, że "te próby przekupstw były śmieszne, niefajne". - To patologia życia parlamentarnego - ocenił.

Wcześniej pojawiły się informacje, że PiS będzie chciało zdobyć większość w Senacie, proponując opozycyjnym senatorom miejsce w Ministerstwie Sportu. Zasugerował to prof. Waldemar Paruch z rządowego Centrum Analiz Strategicznych. - Nie jest to wykluczone. PiS będzie szukało rozwiązania w Senacie - mówił prof. Paruch, odpowiadając na pytanie, czy nieobsadzone stanowisko ministra sportu może trafić do senatora z opozycji.