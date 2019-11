Waldemar Paruch, szef Centrum Analiz Strategicznych, nie wykluczył, że PiS namawia jednego z senatorów opozycji do objęcia teki ministra sportu. Okazało się, że kuszony był polityk PO Robert Dowhan, a Paruch mógł zdradził tajemnicę PiS celowo.

Waldemar Paruch miał pozwolić sobie na szczerość w akcie zemsty. Jak wskazują anonimowo politycy PiS w rozmowie z RMF FM, to konsekwencja tego, że szef CAS miał być w piątek ogłoszony kandydatem na konstytucyjnego ministra. Premier Mateusz Morawiecki go jednak nie wymienił.

Waldemar Paruch zemścił się na PiS? "Miał zostać ministrem"

Szef CAS przyznał w sobotę w RMF, niewyznaczenie ministra sportu może mieć swoje drugie dno. - Niewykluczone, że jest to forma kuszenia kogoś z opozycji - powiedział profesor . - Będziemy wszyscy oczekiwali głosowania na marszałka Senatu, może być niespodzianka. To wcale nie musi być tak, jak obliczył sobie Grzegorz Schetyna - dodał tajemniczo Waldemar Paruch.

- Nie wiem, co panu profesorowi przyszło do głowy. Ja o żadnych tego typu sytuacjach nie mam żadnej wiedzy - powiedział RMF Joachim Brudziński . Szybko okazało się, że kuszony miał być polityk PO Robert Dowhan. Senator-elekt wydał już nawet w tej sprawie oświadczenie, zapewniając o swojej lojalności .

Grzegorz Schetyna również zabrał głos w tej sprawie. Szef PO powiedział RMF, że jeżeli premier Morawiecki zwróciłby się do polityka Platformy Obywatelskiej z otwartą propozycją, to uważałby to za propozycję merytoryczną. - Natomiast jeżeli ktoś robi to po cichu (...) to jest korupcja polityczna. Finał tych propozycji, jest absolutnie negatywny. Nie będzie powtórzenia żadnego przypadku radnego Kałuży - powiedział szef PO.