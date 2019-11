PiS kusi senatorów stanowiskiem ministra sportu? Waldemar Paruch: To niewykluczone

Szef Centrum Analiz Strategicznych KPRM Waldemar Paruch nie wyklucza, że brak obsady na stanowisku ministra sportu ma swój cel. - Niewykluczone, że jest to forma kuszenia kogoś z opozycji - przyznał politolog. Dodał, że w Senacie może być "niespodzianka" dla opozycji.

- Szymon Hołownia jest kandydatem niewybieralnym. Co nowego wniesie do polskiej polityki? Nic. Nie jest też rozpoznawalny. To gra na kandydata całkowicie innego, który dopiero się pojawi, mocno upolitycznionego - stwierdził Waldemar Paruch.