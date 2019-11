WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

"Szymon Hołownia szykuje kampanię". Chce wystartować w wyborach? Centrum Analityczne "Polityka Insight" informuje, że znany dziennikarz Szymon Hołownia chce wystartować w wyborach prezydenckich w 2020 roku. Decyzja ma być ogłoszona już niebawem. Szymon Hołownia. (East News) Giełda nazwisk przed wyborami prezydenckimi rośnie z każdym dniem. Wiadomo, że Prawo i Sprawiedliwość znów postawi na Andrzeja Dudę, a PSL na Władysława Kosiniaka-Kamysza. Teraz "Polityka Insight" - centrum analityczne tygodnika "Polityka" - pisze, że decyzję o starcie podjął dziennikarz Szymon Hołownia. "Cieszy się on dużą rozpoznawalnością, ale żeby dobrze wypadać w sondażach musi zbudować wizerunek poważnego kandydata na prezydenta" - czytamy. "Przygotowania do jego startu rozpoczęły się w sierpniu i są już zaawansowane. Oficjalnego komunikatu w tej sprawie można się spodziewać w ciągu dwóch-trzech tygodni" - podkreślono. Prokop wymijająco ws. politycznej kariery Hołowni Centrum dodaje, że kandydaturę Hołowni przygotowują obecnie dwa sztaby wyborcze. Pierwszy z nich zajmuje się ponoć programem i wartościami. Z kolei drugi opracowuje strategię. Siłą dziennikarza w starciu o fotel prezydenta ma być sieć wolontariuszy, którzy już pracują nad rozpoznawalnością i pozytywnym odbiorem Hołowni. O te doniesienia chcieliśmy zapytać samego zainteresowanego, ale do momentu publikacji tego artykułu Hołownia nie odbierał naszych telefonów. Wiadomość w tej sprawie wysłaliśmy również Marcinowi Prokopowi - innemu dziennikarzowi TVN, który prowadzi wraz z Hołownią programy stacji. "Póki co, bez komentarza" - odpisał nam Prokop. Sondaż prezydencki WP. Michał Kamiński komentuje Nie sposób jednak zaprzeczyć, że aktywność Hołowni w ostatnich miesiącach jest zauważalna. Dziennikarz chętnie komentuje bieżące wydarzenia, w tym te polityczno-społeczne. Co więcej, swojego kandydata na prezydenta wciąż nie przedstawiła Platforma Obywatelska. W sieci pojawiają się więc sugestie, że być może największa partia opozycyjna planuje zaskoczyć wyborców i poprzeć osobę rozpoznawalną, ale nieobciążoną dorobkiem politycznym. 7 listopada "Rzeczpospolita" również donosiła, że opozycja wystawi kandydata "obywatelskiego" i nie będzie to polityk partyjny. Czy jednak wariant z Hołownią jako kandydatem opozycji na prezydenta jest w ogóle możliwy? Odpowiedź poznamy zapewne już w najbliższych tygodniach.