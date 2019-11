Pili alkohol podczas obrad Rady Gminy Borowa? Wideo w sieci

Nikt nikogo za rękę nie złapał, ale wygląda to dość jednoznacznie. "Być może mamy do czynienia z wielkim skandalem" - pisze lokalny portal i publikuje nagranie w trakcie którego sołtysi rozlewają do szklanek bezbarwną ciecz.

Posiedzenie Rady Gminy Borowa. (YouTube.com/HejMielec)

Borowa to gmina w województwie podkarpackim. Lokalny portal hejmielec.pl informuje, że 30 października odbyło się tam posiedzenie Rady Gminy.

Na nagraniu, które Urząd Gminy sam opublikował w internecie widać, jak jedna z kobiet rozlewa do szklanek bezbarwną ciecz.

"Zamknięcie butelki zawierającej ten napój przypomina nakrętkę butelki z wódką" - czytamy.

Portal dodaje, że mogło dojść do największego skandalu w Radzie Gminy Borowa. "Niektórzy do tajemniczego napoju po chwili dolewali sok i szybko wypijali" - relacjonuje.

Wszystko to widać dokładnie na zamieszczonym w serwisie YouTube nagraniu.

Na koniec hejmielec.pl podkreśla, że główni "bohaterowie" filmiku to sołtysi z terenu gminy Borowa.

Czy faktycznie spożywali alkohol? Ich zachowanie jest nietypowe i wiele mogłoby na to wskazywać, ale samo nagranie wideo nie daje oczywiście takiej pewności.