Podejrzany o zabójstwo żony Rafał Z. zatrzymany

Sędzia Mariusz Kaźmierczak, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Gdańsku do spraw pionu karnego, poinformował w środę, że wniosek wpłynął do sądu we wtorek. - W nocy system losujący wyznaczył sędziego referenta, który w środę zapoznawał się aktami - przekazał.