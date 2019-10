Platforma Obywatelska ma pięciu kandydatów na prezydenta

PO rozważa, kto ma największe szanse wygrać z Andrzejem Dudą w wyborach prezydenckich, które odbędą się w kwietniu lub maju przyszłego roku. Media spekulują, że najpoważniej brane są pod uwagę cztery nazwiska w Platformie Obywatelskiej. I oczywiście Donald Tusk.

Wybory prezydenckie miały być jednym z najważniejszych tematów w trakcie rozmowy Donalda Tuska z Grzegorzem Schetyną w Brukseli. Do spotkania polityków doszło w czwartek.

Jak wynika z informacji, do których dotarła "Rzeczpospolita", jeśli chodzi o kandydatów na prezydenta, Platforma najpoważniej bierze pod uwagę cztery nazwiska: Małgorzata Kidawa-Błońska, Radosław Sikorski, Hanna Zdanowska i Rafał Trzaskowski. Piątym ma być Donald Tusk.

Donald Tusk we wtorek stwierdził, że dla niego najważniejszą sprawą jest to, by wybrać kandydata, który będzie mógł wygrać. -Takiego, który będzie umiał przekonać tych, którzy dzisiaj głosują na naszych oponentów, który będzie umiał przekonać Polaków, którzy z jakichś powodów głosują na PiS albo wahają się pomiędzy jedną a drugą opcją - powiedział.