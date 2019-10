Donald Tusk dał zielone światło "by zniszczyć Schetynę". Zablokuje Kidawę-Błońską

Donald Tusk chce zablokować kandydaturę Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na urząd prezydenta - donoszą nieoficjalnie media. Polityk miał zabrać głos po tym, jak dowiedział się o planach Grzegorza Schetyny.

Donald Tusk dał zielone światło by zniszczyć Grzegorza Schetynę - donosi "Wprost", powołując się na polityka z otoczenia szefa Rady Europejskiej. Informator tygodnika przekonuje, że Tusk mobilizuje kandydatów do rzucenia wyzwania Schetynie, jeśli chodzi o przewodnictwo w Platformie Obywatelskiej.

Szef Rady Europejskiej w środę po raz pierwszy od wyborów parlamentarnych 2019 zabrał głos. Jak sugeruje "Wprost", stało się to po tym, gdy do Tuska dotarły plany Grzegorza Schetyny. Szef PO ma pomysł na to, jak uniknąć wyborczych rozliczeń i zachować fotel prezesa partii.