PiS wycofuje swój pomysł. Chodzi o radę ws. spółek Skarbu Państwa

Pomysł wywołał wiele kontrowersji

Projekt ustawy autorstwa Prawa i Sprawiedliwości wywołał wiele kontrowersji. Opozycja nie zostawiła na nim suchej nitki. - To nowy program "koryto na wieki" - mówił Donald Tusk na spotkaniu w Ostrowie Wielkopolskim. Jego zdaniem, przedłożenie takiego projektu ustawy świadczy o tym, że PiS wie, że przegra wybory. - Jeśli naprawdę ktoś z nich myśli, że jak przegrają wybory, to nadal będą mogli doić spółki Skarbu Państwa, to się mylą. Oni wiedzą, że już przegrali - grzmiał.