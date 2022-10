"Hańba!". Gorąco w Sejmie, trwa ostra debata

Kilka minut po godz. 10 rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Sejmu. I od razu zrobiło się gorąco. Poseł Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej wniósł o przerwę w obradach. - Ta przerwa jest po to, by premier wycofał się z haniebnej ustawy o radzie ochrony koryta, jak to mawiają Polacy - stwierdził.