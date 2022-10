Tusk zaskoczył w Ostrowie. "Nie odbiło mi, to jest przełom"

"Oni chcą zmienić mózgi naszym dzieciom"

Donald Tusk był pytany o to, jaki Platforma Obywatelska ma plan dla Polski, po tym jak wygra wybory. Przekonywał, że "anty-PiS" to pozytywny program. - Po raz pierwszy w historii Polski ze Śląska jedzie się po węgiel do Gdańska. Dlatego pozytywnym programem jest odsunięcie ich od władzy i powrót do naturalnego modelu, gdzie węgiel kupuje się na Śląsku a nie w Gdańsku. Tego węgla naprawdę by nie zabrakło - mówił.