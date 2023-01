PiS anuluje swoim kary. Janusz Kowalski na liście

Sejmowa Komisja Etyki Poselskiej znana jest przede wszystkim z uprawnień do zajmowania się posłami, którym zarzuca się zachowanie, które nie odpowiada "godności posła". Jeśli uzna to za stosowne, może polityka ukarać upomnieniem lub w najgorszym razie naganą. Co ważne, to jedyna komisja, w której większości nie mają przedstawiciele władzy, na co żalą się politycy Zjednoczonej Prawicy.