Pijany 2-latek w szpitalu. Zwrot w sprawie. Będą zarzuty

Pijany 2-latek trafił do szpitala w w Bełchatowie. Na początku przypuszczano, że sam sięgnął po butelkę wódki i się napił. Teraz wiadomo już, że celowo został upojony alkoholem.

Matka przywiozła do szpitala kompletnie pijanego 2-letniego synka. Na początku wszystko wskazywało na to, że chłopiec sam napił się alkoholu ze stojącej butelki. Teraz świadkowie zeznają zupełnie co innego.