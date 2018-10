PE: Więziony w Rosji ukraiński reżyser Oleh Sencow laureatem nagrody imienia Sacharowa

Oleh Sencow, ukraiński reżyser więziony w Rosji, laureatem nagrody imienia Sacharowa przyznawanej przez Parlament Europejski za zasługi w walce o prawa człowieka i demokrację. Taką decyzję podjęli przewodniczący grup politycznych na spotkaniu w Strasburgu.

Sencow został skazany na 20 lat ciężkich prac w obozie karnym za kołem podbiegunowym. Do łagru Biały Niedźwiedź skierowano go za rzekome szykowanie zamachów terrorystycznych na okupowanym przez Rosję Krymie.

Jak informuje Polskie Radio, uroczyste wręczenie tegorocznej nagrody zaplanowano na grudniowej sesji Europarlamentu w Strasburgu, a ponieważ Ołeh Sencow jest przetrzymywany w rosyjskim łagrze, to w kuluarach można usłyszeć, że podczas grudniowej uroczystości będzie puste krzesło.

Nagroda imienia Sacharowa jest przyznawana co roku wybitnym aktywistom walczącym o prawa człowieka na świecie. Ustanowiona została w grudniu 1988 przez Parlament Europejski i nazwana na cześć radzieckiego naukowca oraz działacza politycznego Andrieja Sacharowa.

O jego uwolnienie apelują celebryci, działacze i politycy z całego świata. Władze Rosji pozostają jednak niewzruszone - również na błagania Ludmiły Sencowej, matki reżysera. Przed kilkoma tygodniami zwróciła się ona bezpośrednio do prezydenta Rosji, Władimira Putina. "Nie będę pana zapewniać, że mój syn jest niewinny, choć sama głęboko w to wierzę. Powiem tylko, że on nikogo nie zabijał i odsiedział już cztery lata. Czekają na niego dzieci".