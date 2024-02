Pawłowska za Kamińskiego? Kaczyński przemówił

- Nie ma żadnego wolnego mandatu. To jest łamanie prawa - stwierdził Jarosław Kaczyński w odpowiedzi na słowa Szymona Hołowni. Marszałek Sejmu zapowiedział, że wystąpi do Moniki Pawłowskiej z pytaniem, czy skorzysta ona ze swojego prawa do pierwszeństwa w objęciu mandatu poselskiego po Mariuszu Kamińskim.