Patryk Jaki pytany o Daniela Obajtka: atakujecie mnie w pięciu na jednego

- Według mojej wiedzy ci, którzy go dzisiaj oskarżają, to są ci, którzy zostali skazani w prawomocnych procesach z Danielem Obajtkiem za bardzo poważne przestępstwa - odparł były wiceminister sprawiedliwości. Podkreślił też, że ma ograniczone zaufanie do tych oskarżeń.

Taśmy Obajtka. Hołownia: "Mateusz Morawiecki od dwóch tygodni otwiera szampana"

Prowadzący zapytał także byłego wiceministra sprawiedliwości, jak to się stało, że z prokuratury zniknęło nagranie, na którym uwieczniono rozmowy Daniela Obajtka. – Gdybyście mi dali wcześniej znać, to zapewne zebrałbym te informacje i byłoby mi dzisiaj łatwiej rozmawiać. A tak to nie dość, że nie wiedziałem, to mnie atakujecie w pięciu na jednego - odpowiedział Patryk Jaki, odnosząc się do pozostałych gości programu.